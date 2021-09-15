Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин подвел итоги матча против «Авангарда» (7:4).

«Важная игра, вернули должок. Хорошо сыграли — Юхо [Олкинуора], ребята молодцы. Реализовали большинство. Хорошая победа!

Семь голов забили разные игроки? Такого не припомню! Да и не думал об этом... Все ребята забили, и мы счастливы! Сказал перед игрой, что готов после болезни? Был на антибиотиках, чувствовал себя не очень. Но после раскатки понял, что могу сыграть на 100%, готов. Думаю, сыграл неплохо.

До этого забивал за «Магнитку» только «Барысу»? Рад, что удалось переломить, конечно. Но, на самом деле, нет разницы, кому забивать. Не задумывался, если честно. Но «Барыс», видимо, «моя» команда», — сказал Голдобин сайту КХЛ.