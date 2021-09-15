Голдобин — о победе над «Авангардом»: «Важная игра, вернули должок»
21:27
Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин подвел итоги матча против «Авангарда» (7:4).
«Важная игра, вернули должок. Хорошо сыграли — Юхо [Олкинуора], ребята молодцы. Реализовали большинство. Хорошая победа!
Семь голов забили разные игроки? Такого не припомню! Да и не думал об этом... Все ребята забили, и мы счастливы! Сказал перед игрой, что готов после болезни? Был на антибиотиках, чувствовал себя не очень. Но после раскатки понял, что могу сыграть на 100%, готов. Думаю, сыграл неплохо.
До этого забивал за «Магнитку» только «Барысу»? Рад, что удалось переломить, конечно. Но, на самом деле, нет разницы, кому забивать. Не задумывался, если честно. Но «Барыс», видимо, «моя» команда», — сказал Голдобин сайту КХЛ.
Дополнительная информация:
Читайте также
Тренер «Легии» ответил Федуну: «Цыган бил сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться»
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю