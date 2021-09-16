Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Авангард» привез Кубок Гагарина в Омск на четыре дня

08:36
Теги:

«Авангард», который проводит домашние матчи в Балашихе из-за реконструкции домашней арены, привез Кубок Гагарина в Омск.

«Как и обещал Боб Хартли — Кубок Гагарина в Омске! С 16 по 19 сентября главный хоккейный трофей континента будет выставлен в МЕГЕ — напротив центрального входа внутри здания, — говорится в сообщении клуба. — Все желающие смогут сделать фото с кубком. И эти снимки будут особенными, потому что мы приготовили для вас настоящий сюрприз, связанный с теми самыми высокими технологиями, о которых говорил наш главный тренер перед презентацией команды».

Напомним, «Авангард» стал победителем чемпионата КХЛ в прошлом сезоне, в финале плей-офф обыграв ЦСКА в шести встречах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
Видео: Откуда у Преснякова появились опухоли в желчном пузыре
Концерты Бузовой начали отменять из-за отсутствия спроса на билеты
Ирина Хакамада сообщила о смерти супруга
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд