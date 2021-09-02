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«Ак Барс» разгромил «Йокерит» в первом матче сезона

21:18
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«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе хозяев отличились Кирилл Панюков, Джордан Уил и Никита Дыняк.

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«Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Панюков — 1 (Уил, Рукавишников), 7:08 — 1:0. Уил — 1 (мен., Журавлев), 18:42 — 2:0. Дыняк — 1 (Бурмистров, Лукоянов), 34:39 — 3:0.

Вратари: Бобков — Линдбек.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 18 (8+6+4) — 22 (7+9+6).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

2 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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