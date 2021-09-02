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Драка Макеева и Бардакова в матче «Северсталь» — СКА. Видео

20:24
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Во втором периоде матча «Северсталь» — СКА защитник череповчан Никита Макеев подрался с нападающим армейцев Захаром Бардаковым.

Хоккеисты сцепились возле ворот хозяев. Бардаков ехал на пятак, Макеев его туда не пустил, и завязалась потасовка. Судьи выписали участникам драки по две минуты за грубость.

К середине второго периода «Северсталь» выигрывает у СКА (2:1). На гол нападающего армейцев Кирилла Марченко череповчане ответили шайбами Роберта Рообы и Якоба Стенквиста.

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