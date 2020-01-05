«Ак Барс» вырвал победу у «Трактора», Зарипов набрал три очка

«Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Казани. Победную шайбу забросил нападающий Артем Галимов.

В составе «Ак Барса» (2+1) очка набрал форвард Данис Зарипов.

У «Трактора» отличились — защитник Ник Бэйлен, нападающие Александр Авцин и Лукаш Седлак.

«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 64 баллами. «Трактор» — 12-я строчка и 38 баллов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 1:0)

Голы: Седлак — 16 (бол., Основин, Кейлоф), 14:48 — 0:1. Авцин — 5 (Карлин, Косов), 29:07 — 0:2. Бэйлен — 7, 32:39 — 0:3. Галиев — 10 (бол., Зарипов, Ар. Галимов), 40:58 — 1:3. Зарипов — 8 (Викстранд, Ар. Галимов), 52:42 — 2:3. Зарипов — 9 (Ар. Галимов), 58:28 — 3:3. Ар. Галимов — 9, 62:40 — 4:3.

Вратари: Рейдеборн (Билялов, 32:39) — Галимов.

Штраф: 20 — 31.

Броски: 48 (12+8+24+4) — 27 (8+12+7+0).

Судьи: Сидоренко, Франо.

5 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».