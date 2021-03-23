Дмитрий Квартальнов: «Перед началом серии не мог представить, что будет 4-0»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в серии второго раунда Кубка Гагарина (4-0).

— Не показалось ли вам, что легионеры соперника провели серию слабо?

— Легионеры очень хорошо играли у «Салавата». Но я хотел бы похвалить своих ребят. Вратари, оборона играли здорово, сама система сработала.

— Могли представить 4-0 перед началом серии?

— Нет.

В финале Восточной конференции «Ак Барс» сыграет с победителем в серии между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». После трех матчей омский клуб ведет со счетом 2-1.

(Артур Хайруллин)