Дмитрий Квартальнов: «Перед началом серии не мог представить, что будет 4-0»
19:50
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в серии второго раунда Кубка Гагарина (4-0).
— Не показалось ли вам, что легионеры соперника провели серию слабо?
— Легионеры очень хорошо играли у «Салавата». Но я хотел бы похвалить своих ребят. Вратари, оборона играли здорово, сама система сработала.
— Могли представить 4-0 перед началом серии?
— Нет.
В финале Восточной конференции «Ак Барс» сыграет с победителем в серии между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». После трех матчей омский клуб ведет со счетом 2-1.
(Артур Хайруллин)
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