«Ак Барс» всухую победил СКА и выиграл Кубок чемпионов
19:17
В Казани завершился финальный матч предсезонного Кубка чемпионов. «Ак Барс» на своем льду обыграл СКА со счетом 3:0.
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Турнир обладателей Кубка Гагарина
«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Кэмпфер — 3 (Кагарлицкий, Галимов), 0:30 — 1:0. Линдхольм — 2 (Коваленко), 13:02 — 2:0. Панюков — 1 (Уил, Журавлев), 29:17 — 3:0.
Вратари: Бобков — Юханссон (57:04).
Судьи: Гамалей, Овчинников.
22 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
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