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«Ак Барс» всухую победил СКА и выиграл Кубок чемпионов

19:17
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В Казани завершился финальный матч предсезонного Кубка чемпионов. «Ак Барс» на своем льду обыграл СКА со счетом 3:0.

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Турнир обладателей Кубка Гагарина

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Кэмпфер — 3 (Кагарлицкий, Галимов), 0:30 — 1:0. Линдхольм — 2 (Коваленко), 13:02 — 2:0. Панюков — 1 (Уил, Журавлев), 29:17 — 3:0.

Вратари: Бобков — Юханссон (57:04).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

22 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

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Иван Шитик все материалы автора

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