Илья Ковальчук пока не собирается завершать карьеру

Бывший нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук ответил на вопрос о продолжении карьеры.

— Как проходит межсезонье? Как тренируетесь?

— Карьеру завершать рано еще. А так есть порох в пороховницах. А так готовлюсь, тренируюсь, — цитирует Ковальчука sportbox.ru.

В сезоне-2020/21 Ковальчук выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Он провел в регулярке КХЛ 16 матчей, забил 5 голов и записал на свой счет 12 ассистов. В плей-офф в 24 играх нападающий набрал 9 (4+5) очков.

30 апреля 38-летний Ковальчук покинул «Авангард». Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.