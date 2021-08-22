Илья Ковальчук пока не собирается завершать карьеру
17:00
Бывший нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук ответил на вопрос о продолжении карьеры.
— Как проходит межсезонье? Как тренируетесь?
— Карьеру завершать рано еще. А так есть порох в пороховницах. А так готовлюсь, тренируюсь, — цитирует Ковальчука sportbox.ru.
В сезоне-2020/21 Ковальчук выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Он провел в регулярке КХЛ 16 матчей, забил 5 голов и записал на свой счет 12 ассистов. В плей-офф в 24 играх нападающий набрал 9 (4+5) очков.
30 апреля 38-летний Ковальчук покинул «Авангард». Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.
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