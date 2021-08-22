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Ансель Галимов поделился эмоциями от перехода в «Нефтехимик»

19:45
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Нападающий Ансель Галимов поделился эмоциями от подписания однолетнего контракта с «Нефтехимиком». Сегодня, 22 августа, форвард сыграл за клуб в товарищеском матче с «Куньлунем» (7:1).

«Я вчера ночью летел в Нижнекамск и честно скажу, волновался. Но это было приятное волнение. Ведь возвращался в родной клуб, который меня воспитал. Я не играл  в «Нефтехим Арене» за первую команду. В основном выступал за «Реактор». Для меня было принципиально именно сегодня сыграть здесь за «Нефтехимик». Очень рад, что мы выиграли со счетом 7:1. Поздравляю всех наших болельщиков, ребят с этой победой.

Конечно, приятно было забить. Ведь я с командой познакомился буквально за час до игры, а до этого долгое время тренировался индивидуально. Да, немного тяжеловато было вкатиться в игру, но до чемпионата есть еще время, чтобы набрать форму», — цитирует Галимова официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 30-летний форвард выступал за «Сочи». В 48 матчах он набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «-14».

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/ansel-galimov-rad-vozvratitsya-v-klub-kotoryy-menya-vospital/

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Александр Кравченко все материалы автора

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