«Ак Барс» ведет переговоры о возвращении защитника Журавлева из АХЛ

«Ак Барс» намерен вернуть из Северной Америки защитника Даниила Журавлева, который выступает в АХЛ за «Колорадо Иглз». У 22-летнего игрока действует контракт с «Колорадо Эвеланш» до конца следующего сезона, поэтому сейчас речь может идти только об аренде.

За «Иглз» россиянин провел 10 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

«Колорадо» выбрал Журавлева на драфте-2018 под общим 146-м номером.