«Ак Барс» уступил «Куньлуню»

«Куньлунь» дома обыграл «Ак Барс» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей отличился Михаил Глухов. Это был его 300-й матч за команду и 500-й в КХЛ. У хозяев забивали Адам Крэкнелл, Тревор Мерфи и Жильбер Брюле.

«Ак Барс» сохраняет лидерство в Восточной конференции — 68 очков. У «Куньлуня» 53 очка и седьмое место.

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Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Глухов — 7 (бол., Фрэттин, Азеведо), 7:00 — 0:1. Крэкнелл — 8, 35:38 — 1:1. Мерфи — 8 (Фу, Вонг), 36:08 — 2:1. Брюле — 5 (п.в., Челиос), 59:59 — 3:1.

Вратари: Смит — Билялов (58:54 — 59:59).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (7+13+2) — 44 (20+9+15).

Судьи: Букин, Васильев.

16 января. Пекин. «Шоуган Арена».