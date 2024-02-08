«Трактор уступил «Ак Барсу» и потерпел третье поражение подряд

«Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ уступил на выезде «Ак Барсу» со счетом 1:2.

В составе казанцев отличились Семен Кошелев и Артем Лукоянов, у челябинцев шайбу забросил Максим Шабанов.

«Трактор» потерпел третье поражение подряд и с 72 очками расположился на шестом месте в Восточной конференции, «Ак Барс» с 74 очками — на четвертой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Кошелев — 9 (Семенов), 32:47 — 1:0. Шабанов — 24 (бол., Юртайкин, Ткачев), 45:11 — 1:1. Лукоянов — 9 (Свечников, Кателевский), 47:41 — 2:1.

Вратари: Билялов — Фукале (58:28).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (10+10+9) — 30 (13+8+9).

Судьи: Овчинников, Раводин.

8 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 7619 зрителей.