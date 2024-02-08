«Лада» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ
«Амур» в серии буллитов обыграл «Ладу» в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.
Видео лучших моментов матча «Лада» — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Амур» набрал 62 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, лишив «Барыс» (46) шансов на выход в плей-офф. У «Лады» 72 очка и седьмая позиция.
В следующем матче «Лада» сыграет со СКА, а «Амур» примет «Трактор». Обе встречи состоятся 13 февраля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|60
|40
|20
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Ак Барс
|60
|36
|24
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Амур
|61
|25
|36
|62
|9
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|10
|Сибирь
|61
|24
|37
|58
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|60
|19
|41
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|41
|20
|85
|2
|Локомотив
|61
|40
|21
|84
|3
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|4
|Спартак
|61
|36
|25
|80
|5
|Торпедо
|60
|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|60
|31
|29
|70
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|61
|19
|42
|45
Результаты / календарь
29.01
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1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
|8.02
|16:30
|
Авангард – Спартак
|3 : 5
|8.02
|16:30
|
Барыс – СКА
|1 : 2 Б
|8.02
|18:00
|
Лада – Амур
|0 : 1 Б
|8.02
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|2 : 1 ОТ
|8.02
|19:00
|
Локомотив – Адмирал
|1 : 2
|8.02
|19:00
|
Ак Барс – Трактор
|2 : 1
|8.02
|19:30
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
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