«Лада» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» в серии буллитов обыграл «Ладу» в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Амур» набрал 62 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, лишив «Барыс» (46) шансов на выход в плей-офф. У «Лады» 72 очка и седьмая позиция.

В следующем матче «Лада» сыграет со СКА, а «Амур» примет «Трактор». Обе встречи состоятся 13 февраля.