Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:20

«Ак Барс» нанес «Торпедо» первое поражение в сезоне КХЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Ак Барс» дома обыграл «Торпедо».
Фото КХЛ

«Ак Барс» дома победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

У победителей голами отметились Дмитрий Кателевский, Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов и Станислав Галиев. У гостей отличились Максим Летунов, Андрей Белевич и Антон Силаев.

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев в этой встрече отдал две передачи и побил рекорд экс-форварда «Металлурга» Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате КХЛ. В активе Шипачева 758 очков, у Мозякина — 756 баллов.

У «Торпедо» первое поражение в сезоне. Команда с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (10) идет вторым на Востоке.

В следующем матче КХЛ «Торпедо» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» примет «Витязь». Обе встречи пройдут 18 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Голы: Летунов — 5 (Коваленко, Артамонов), 21:02 — 0:1. Белевич — 2 (мен., Силаев, Летунов), 25:43 — 0:2. Кателевский — 1 (Дыняк, Хенкель), 27:55 — 1:2. Яшкин — 4 (Лямкин, Шипачев), 34:07 — 2:2. Семенов — 2 (Евсеев), 43:08 — 3:2. Силаев — 1 (бол., Дарьин, Белевич), 51:24 — 3:3. Галиев — 3 (Шипачев, Лямкин), 52:57 — 4:3.

Вратари: Билялов (52:35 — 52:57) — Кульбаков (58:11).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 25 (6+12+7) — 15 (5+5+5).

Судьи: Сидоренко, Степучев.

16 сентября. Казань. Татнефть-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ФК Торпедо (Москва)
ХК Ак Барс
8
7
Читайте также
В «Ювентусе» подтвердили, что могут разорвать контракт с Погба из-за провального теста на допинг
Алина Горбачева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)
ВС РФ обратили в бегство украинские штурмовые группы у Работино
Экс-советник Кучмы заявил о полной блокировке Черного моря для Украины
Подоляк снова повторил тезис о «слабом потенциале» Индии и Китая
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в овертайме

КХЛ: «Ак Барс» обыграл «Торпедо», ЦСКА победил «Спартак» и другие матчи 16 сентября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 6 5 1 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 7 4 3 9
4 Сочи 7 4 3 8
5 Локомотив 6 4 2 8
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 5 3 2 7
8 ЦСКА 7 3 4 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
11 Витязь 7 1 6 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Ак Барс 7 5 2 10
3 Авангард 6 5 1 10
4 Трактор 7 4 3 9
5 Автомобилист 7 4 3 9
6 Лада 7 3 4 7
7 Сал. Юлаев 5 3 2 6
8 Амур 6 3 3 6
9 Барыс 6 1 5 5
10 Сибирь 6 2 4 5
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 6 1 5 3
Результаты / календарь
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
16.09 13:30
Барыс – Адмирал
 4 : 3
16.09 13:30
Авангард – Нефтехимик
 5 : 1
16.09 14:00
Витязь – Северсталь
 0 : 3
16.09 14:30
Трактор – Автомобилист
 2 : 1
16.09 15:00
Металлург Мг – Лада
 1 : 3
16.09 16:00
Куньлунь РС – Локомотив
 0 : 4
16.09 17:00
ЦСКА – Спартак
 3 : 2 ОТ
16.09 17:00
Ак Барс – Торпедо
 4 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости