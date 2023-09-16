«Ак Барс» нанес «Торпедо» первое поражение в сезоне КХЛ

«Ак Барс» дома победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

У победителей голами отметились Дмитрий Кателевский, Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов и Станислав Галиев. У гостей отличились Максим Летунов, Андрей Белевич и Антон Силаев.

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев в этой встрече отдал две передачи и побил рекорд экс-форварда «Металлурга» Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате КХЛ. В активе Шипачева 758 очков, у Мозякина — 756 баллов.

У «Торпедо» первое поражение в сезоне. Команда с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (10) идет вторым на Востоке.

В следующем матче КХЛ «Торпедо» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» примет «Витязь». Обе встречи пройдут 18 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Голы: Летунов — 5 (Коваленко, Артамонов), 21:02 — 0:1. Белевич — 2 (мен., Силаев, Летунов), 25:43 — 0:2. Кателевский — 1 (Дыняк, Хенкель), 27:55 — 1:2. Яшкин — 4 (Лямкин, Шипачев), 34:07 — 2:2. Семенов — 2 (Евсеев), 43:08 — 3:2. Силаев — 1 (бол., Дарьин, Белевич), 51:24 — 3:3. Галиев — 3 (Шипачев, Лямкин), 52:57 — 4:3.

Вратари: Билялов (52:35 — 52:57) — Кульбаков (58:11).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 25 (6+12+7) — 15 (5+5+5).

Судьи: Сидоренко, Степучев.

16 сентября. Казань. Татнефть-Арена.