«Ак Барс» нанес «Торпедо» первое поражение в сезоне КХЛ
«Ак Барс» дома победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.
У победителей голами отметились Дмитрий Кателевский, Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов и Станислав Галиев. У гостей отличились Максим Летунов, Андрей Белевич и Антон Силаев.
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев в этой встрече отдал две передачи и побил рекорд экс-форварда «Металлурга» Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате КХЛ. В активе Шипачева 758 очков, у Мозякина — 756 баллов.
У «Торпедо» первое поражение в сезоне. Команда с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (10) идет вторым на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
Голы: Летунов — 5 (Коваленко, Артамонов), 21:02 — 0:1. Белевич — 2 (мен., Силаев, Летунов), 25:43 — 0:2. Кателевский — 1 (Дыняк, Хенкель), 27:55 — 1:2. Яшкин — 4 (Лямкин, Шипачев), 34:07 — 2:2. Семенов — 2 (Евсеев), 43:08 — 3:2. Силаев — 1 (бол., Дарьин, Белевич), 51:24 — 3:3. Галиев — 3 (Шипачев, Лямкин), 52:57 — 4:3.
Вратари: Билялов (52:35 — 52:57) — Кульбаков (58:11).
Штраф: 14 — 16.
Броски: 25 (6+12+7) — 15 (5+5+5).
Судьи: Сидоренко, Степучев.
16 сентября. Казань. Татнефть-Арена.
|Западная конференция
|И
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|5
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|Динамо М
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|5
|2
|10
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|4
|3
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|4
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|8
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|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
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|Северсталь
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|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
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|4
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|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
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|4
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|Витязь
|7
|1
|6
|2
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|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
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|3
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|7
|4
|3
|9
|6
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|3
|4
|7
|7
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|5
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|2
|6
|8
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|6
|3
|3
|6
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|4 : 3
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|5 : 1
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|0 : 3
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 1
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|1 : 3
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|0 : 4
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 2 ОТ
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|4 : 3