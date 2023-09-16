ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в овертайме

ЦСКА на своем льду обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

За красно-белых в основное время шайбы забросили Павел Порядин и Максим Цыплаков. У армейцев дубль на счету Максима Сорокина. Победу хозяевам принес гол Сергея Плотникова в овертайме.

ЦСКА прервал серию из двух поражений подряд и на данный момент располагается на 8-й позиции в турнирной таблице Западной конференции (7 очков за 7 игр). Спартаковцы идут на третьем месте, набрав 9 очков за 7 встреч.

18 сентября ЦСКА дома сыграет против «Локомотива». «Спартак» в этот же день на выезде встретится с «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Спартак» — 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Порядин — 2 (Морозов), 0:35 — 0:1. Цыплаков — 2 (Талалуев, Зайцев), 11:56 — 0:2. Соркин — 1 (Мамин, Дитц), 29:51 — 1:2. Соркин — 2 (Мамин), 37:59 — 2:2. Плотников — 2 (Каменев, Нестеров), 64:21 — 3:2.

Вратари: Федотов (60:23) — Рибар.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 46 (8+14+18+6) — 19 (11+3+5+0).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

16 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».