ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в овертайме
ЦСКА на своем льду обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
За красно-белых в основное время шайбы забросили Павел Порядин и Максим Цыплаков. У армейцев дубль на счету Максима Сорокина. Победу хозяевам принес гол Сергея Плотникова в овертайме.
ЦСКА прервал серию из двух поражений подряд и на данный момент располагается на 8-й позиции в турнирной таблице Западной конференции (7 очков за 7 игр). Спартаковцы идут на третьем месте, набрав 9 очков за 7 встреч.
18 сентября ЦСКА дома сыграет против «Локомотива». «Спартак» в этот же день на выезде встретится с «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Спартак» — 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Порядин — 2 (Морозов), 0:35 — 0:1. Цыплаков — 2 (Талалуев, Зайцев), 11:56 — 0:2. Соркин — 1 (Мамин, Дитц), 29:51 — 1:2. Соркин — 2 (Мамин), 37:59 — 2:2. Плотников — 2 (Каменев, Нестеров), 64:21 — 3:2.
Вратари: Федотов (60:23) — Рибар.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 46 (8+14+18+6) — 19 (11+3+5+0).
Судьи: Кулаков, Ромасько.
16 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|6
|5
|1
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|5
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|8
|Амур
|6
|3
|3
|6
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|4 : 3
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|5 : 1
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|0 : 3
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 1
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|1 : 3
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|0 : 4
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 2 ОТ
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|4 : 3