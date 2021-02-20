«Локомотив» обыграл СКА

«Локомотив» выиграл у СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кемппайнен — 14 (мен., Кетов, Белов), 10:18 — 0:1. Рафиков — 4 (Красковский), 31:41 — 1:1. Красковский — 16 (Коршков), 59:34 — 2:1.

Вратари: Коновалов — Самонов (59:34).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 36 (7+14+15) — 31 (10+10+11).

Судьи: Одиньш, Оленин.

20 февраля. Ярославль. «Арена-2000»