«Ак Барс» сделал квалификационные предложения Панюкову, Воронкову, Мифтахову и Ахтямову

«Ак Барс» сделал квалификационные предложения голкиперам Амиру Мифтахову и Артуру Ахтямову, а также нападающим Кириллу Панюкову и Дмитрию Воронкову, сообщает пресс-служба клуба.

Теперь права на игроков закреплены за «Ак Барсом». Хоккеисты могут принять предложение до 31 мая.

Мифтахов в минувшем сезоне провел 34 игры в регулярном чемпионате, одержал 18 побед при 91,7% отраженных бросков и четырех «сухих» матчах. В плей-офф вратарь выходил на лед в двух встречах, отразив 100% бросков.

Воронков в сезоне-2022/23 отыграл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 31 (18+13) очко с показателем полезности «+13». В Кубке Гагарина форвард стал третьим бомбардиром команды, набрав 12 (8+4) очков в 24 играх.

Панюков провел 44 игры в регулярке, в которых набрал 11 (6+5) очков с показателем полезности «+12». В плей-офф на счету игрока 24 матча и 4 (3+1) набранных очка.

Ахтямов в сезоне-2022/23 выступал за альметьевский «Нефтяник».