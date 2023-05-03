«Ак Барс» сделал квалификационные предложения Панюкову, Воронкову, Мифтахову и Ахтямову
«Ак Барс» сделал квалификационные предложения голкиперам Амиру Мифтахову и Артуру Ахтямову, а также нападающим Кириллу Панюкову и Дмитрию Воронкову, сообщает пресс-служба клуба.
Теперь права на игроков закреплены за «Ак Барсом». Хоккеисты могут принять предложение до 31 мая.
Мифтахов в минувшем сезоне провел 34 игры в регулярном чемпионате, одержал 18 побед при 91,7% отраженных бросков и четырех «сухих» матчах. В плей-офф вратарь выходил на лед в двух встречах, отразив 100% бросков.
Воронков в сезоне-2022/23 отыграл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 31 (18+13) очко с показателем полезности «+13». В Кубке Гагарина форвард стал третьим бомбардиром команды, набрав 12 (8+4) очков в 24 играх.
Панюков провел 44 игры в регулярке, в которых набрал 11 (6+5) очков с показателем полезности «+12». В плей-офф на счету игрока 24 матча и 4 (3+1) набранных очка.
Ахтямов в сезоне-2022/23 выступал за альметьевский «Нефтяник».
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3