Каменский — о лимите на легионеров в КХЛ: «Я выступаю за то, чтобы конкуренция была»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Министерства спорта оставить лимит на легионеров в КХЛ без изменений — не более трех иностранцев в заявке на матч в следующем сезоне.
«Это решение было принято уже давно. Я выступаю за то, чтобы легионеры играли и наши спортсмены, чтобы конкуренция была. В принципе, наш хоккей развивается в нормальном направлении. Посмотрите, какой плей-офф был, какой сезон был. Самый интересный, самый захватывающий», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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