Терещенко выступил против лимита в КХЛ: «Наши ребят должны расти с лучшими игроками»

Экс-хоккеист «Ак Барса» Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что министерство спорта оставило лимит на легионеров в КХЛ без изменений — не более трех иностранцев в заявке на матч в следующем сезоне.

«Время покажет, насколько это правильно. Наши ребят должны расти с лучшими игроками. Я за отмену лимита, чтобы была серьезная конкуренция и наши игроки развивались и росли и понимали, что нужно работать над собой каждый день и доказывать свою состоятельность», — сказал Терещенко «СЭ».

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.