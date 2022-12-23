«Ак Барс» расторг контракт с Бурмистровым

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Александром Бурмистровым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний хоккеист сыграл в этом сезоне за казанский клуб в 26 матчах и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3».

Ранее «СЭ» сообщал, что Бурмистров продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Контракт будет действовать до конца сезона-2022/23.