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«Ак Барс» продлит контракт с Любимовым

18:42
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Руководство «Ак Барса» оставит в команде нападающего Романа Любимова. С нападающим будет подписан новый контракт, сообщает «Бизнес Online».

28-летний нападающий перешел в казанский клуб по ходу прошлого сезона. Он провел 9 матчей регулярного чемпионата и отдал две голевые передачи. В играх плей-офф Любимов не был заявлен.

Предыдущим клубом Романа был «Спартак». Также в КХЛ форвард выступал за ЦСКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 442 матча, в которых набрал 99 (48+51) баллов.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/news/264758

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