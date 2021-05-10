«Ак Барс» продлит контракт с Любимовым

Руководство «Ак Барса» оставит в команде нападающего Романа Любимова. С нападающим будет подписан новый контракт, сообщает «Бизнес Online».

28-летний нападающий перешел в казанский клуб по ходу прошлого сезона. Он провел 9 матчей регулярного чемпионата и отдал две голевые передачи. В играх плей-офф Любимов не был заявлен.

Предыдущим клубом Романа был «Спартак». Также в КХЛ форвард выступал за ЦСКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 442 матча, в которых набрал 99 (48+51) баллов.