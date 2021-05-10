Агент рассказал о будущем Бобкова после расторжения контракта с «Авангардом»

Агент вратаря «Авангарда» Игоря Бобкова Александр Черных в беседе с «СЭ» рассказал о будущем голкипера. 10 мая омский клуб расторг контракт с Бобковым по взаимному соглашению сторон.

«Авангард» предпочел другой вариант на место Игоря Бобкова. Они хотят выйти в следующем сезоне с новой бригадой. Причина расторжения контракта не связна с финансами. Мы общаемся с другими клубами. У него огромное количество предложений, и в ближайшее время мы точно определимся. Такой игрок, как Игорь, не останется без команды», — сказал Черных «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Бобков может подписать контракт с «Ак Барсом».

30-летний голкипер выступал за омский клуб с 2018 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 18 побед, в среднем пропуская 2,01 шайбы за игру. В плей-офф россиянин проиграл конкуренцию чеху Шимону Грубецу и отыграл всего 7 игр.

(Вероника Ротенберг)