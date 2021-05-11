Николай Коваленко может перейти в «Ак Барс»
09:25
По информации «СЭ», нападающий Николай Коваленко может перейти из «Локомотива» в «Ак Барс». Стороны обсуждают варианты обмена.
Контракт игрока с ярославским клубом истёк 30 апреля, но Коваленко отказывается его продлевать.
В прошлом сезоне 21-летний хоккеист провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 9 встречах плей-офф Коваленко отметился всего одной передачей.
(Артур Хайруллин)
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю