Николай Коваленко может перейти в «Ак Барс»

По информации «СЭ», нападающий Николай Коваленко может перейти из «Локомотива» в «Ак Барс». Стороны обсуждают варианты обмена.

Контракт игрока с ярославским клубом истёк 30 апреля, но Коваленко отказывается его продлевать.

В прошлом сезоне 21-летний хоккеист провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 9 встречах плей-офф Коваленко отметился всего одной передачей.

(Артур Хайруллин)