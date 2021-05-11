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Николай Коваленко может перейти в «Ак Барс»

09:25
Николай Коваленко может перейти из «Локомотива» в «Ак Барс». Фото ХК «Локомотив»
Николай Коваленко может перейти из «Локомотива» в «Ак Барс». Фото ХК «Локомотив»
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По информации «СЭ», нападающий Николай Коваленко может перейти из «Локомотива» в «Ак Барс». Стороны обсуждают варианты обмена.

Контракт игрока с ярославским клубом истёк 30 апреля, но Коваленко отказывается его продлевать.

В прошлом сезоне 21-летний хоккеист провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 9 встречах плей-офф Коваленко отметился всего одной передачей.

(Артур Хайруллин)

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