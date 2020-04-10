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«Ак Барс» продлил контракт с Рукавишниковым

16:58
Роман Рукавишников. Фото ХК «Ак Барс»
Роман Рукавишников. Фото ХК «Ак Барс»
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Защитник Роман Рукавишников подписал новый контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанской команды. Соглашение 27-летнего российского хоккеиста с клубом рассчитано на два года.

В текущем сезоне Рукавишников провел 40 матчей за «Ак Барс» и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+9».

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