«Ак Барс» продлил контракт с Рукавишниковым

Защитник Роман Рукавишников подписал новый контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанской команды. Соглашение 27-летнего российского хоккеиста с клубом рассчитано на два года.

В текущем сезоне Рукавишников провел 40 матчей за «Ак Барс» и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+9».