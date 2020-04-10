«Ак Барс» продлил контракт с Рукавишниковым
16:58
Защитник Роман Рукавишников подписал новый контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанской команды. Соглашение 27-летнего российского хоккеиста с клубом рассчитано на два года.
В текущем сезоне Рукавишников провел 40 матчей за «Ак Барс» и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+9».
Роман Рукавишников подписал новый контракт с «Ак Барсом» — соглашение рассчитано на 2 года ? pic.twitter.com/mUFzvTQYSy— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 10, 2020