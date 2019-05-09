"Ак Барс" претендует на Шипачева и Кагарлицкого

Как стало известно "СЭ", "Ак Барс" предложил контракты нападающим Вадиму Шипачеву и Дмитрию Кагарлицкому.

Казанский клуб готов удовлетворить высокие требования обоих хоккеистов по зарплате.

Кагарлицкий является неограниченно свободным агентом, тогда как Шипачев до сих пор не подписал новое соглашение с новым юридическим лицом московского "Динамо", поскольку клуб хочет урезать ему зарплату (его контракт заключен со старым юридическим лицом). И при желании тоже может стать НСА.

Напомним, что новым главным тренером "Локомотива" стал Дмитрий Квартальнов. (Игорь Еронко)