"Ак Барс" повторил "достижение" "Локомотива"

"Авангард" победил "Ак Барс" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:2). Таким образом, действующий чемпион России сложил свои полномочия.
Это седьмой случай в истории российского хоккея, когда чемпион не может пройти дальше первого раунда плей-офф. И второй случай, когда он не может выиграть не одной встречи в матчах на вылет.
Во времена Суперлиги всухую закончил свое выступление "Локомотив". Причем, в том сезоне-2003/04 в плей-офф попадали восемь лучших, а не шестнадцать как сейчас. (Алексей Мороз)
Чемпионы России, вылетавшие в первом раунде плей-офф и раньше:
|
Чемпион
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет в серии
|
Динамо М*
|
2000/01
|
не попали в плей-офф
|
|
Локомотив*
|
2003/04
|
Лада
|
0-3
|
Динамо М
|
2005/06
|
Лада
|
1-3
|
Салават Юлаев
|
2008/09
|
Авангард
|
1-3
|
Салават Юлаев
|
2011/12
|
Ак Барс
|
2-4
|
Динамо М
|
2013/14
|
Локомотив
|
3-4
|
Ак Барс
|
2018/19
|
Авангард
|
0-4
* Первый раунд начинался с 1/4 финала