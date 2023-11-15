«Ак Барс» подпишет контракт с бывшим защитником «Бостона» Миллером

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» подпишет контракт с американским защитником Митчеллом Миллером.

Сейчас 21-летний хоккеист выступает за словацкий «Липтовски Микулаш».

Ранее «Бостон» расторг контракт с Миллером, когда стало известно про его издевательства и жестокое обращение над своим одноклассником-инвалидом Айзаей Мейером-Кротерсом.

В сезоне-2023/24 Миллер набрал 26 (6+20) очков в 17 матчах за «Липтовски Микулаш».