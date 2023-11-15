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Сегодня, 19:15

Издевался над инвалидом, а теперь едет в КХЛ. Американскому игроку закрыли путь в хоккей на родине

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Митчелл Миллер.
Фото из соцсетей Митчелла Миллера
«Ак Барс» подпишет контракт с Митчеллом Миллером, который мог стать ведущим защитником в НХЛ.

Плохая история

Похоже, «Ак Барс» наконец-то нашел иностранного защитника, которого искал на протяжении последних нескольких месяцев. По информации моего коллеги Артура Хайруллина, в ближайшее время казанцы подпишут однолетний контракт с американцем Митчеллом Миллером. И все бы ничего, не будь он тем самым проспектом «Аризоны», который три года назад стал жертвой культуры отмены за школьные издевательства над темнокожим одноклассником-инвалидом сразу же после драфта.

О не самых приятных подробностях скандального инцидента мы уже писали большой текст год назад, когда молодой хоккеист, отыгравший классный сезон в USHL, в ноябре 2022-го неожиданно для всех подписал контракт новичка с «Бостоном», который на фоне очередной волны негодования прогрессивной общественности был расторгнут «Брюинз» спустя всего три дня после заключения сделки.

Митчелл Миллер. Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ

Возвращаться к ним еще раз и перемывать кости хоккеисту, получившему негласный бан в НХЛ, нет никакого желания. Впрочем, наверняка родители потерпевшего парня не пройдут мимо этой новости и совсем скоро выступят в прессе. Куда важнее понять, где потенциальный новичок казанцев провел последние пару лет после получения волчьего билета от Гэри Беттмэна.

Из-за неудачной попытки замять инцидент прошлой осенью Митчеллу пришлось пропустить весь сезон-2022/23. Если два года назад он сумел вернуться в юниорскую лигу США после года простоя, то на этот раз он уже не имел права играть по юниорам в силу возрастных ограничений и оказался отрезанным от всего профессионального американского спорта.

Фото из соцсетей Митчелла Миллера

Словакия

Уже тогда стало понятно, что единственным вариантом остаться в большом хоккее для талантливого защитника с темным прошлым будет поездка в Европу. И вполне логично, что первым перевалочным пунктом на пути для американца стал скромный клуб «Липтовски Микулаш» из чемпионата Словакии — пожалуй, единственной лиги Старого Света, где при подписании контракта не смотрят на гражданство и шлейф старых ошибок.

В скромной команде из середины таблицы атакующий защитник с ходу стал лидером, который получил полную свободу творчества и безлимитный абонемент в первую спецбригаду большинства. Миллер начал магнитить очки с первых матчей и уже в октябре закрепился в статусе одного из лучших бомбардиров чемпионата. Собственно, на данный момент он всего на один балл отстает от канадца Оливье Арчамбо в списке самых результативных игроков Экстралиги. А в одном из первых матчей с «Нитрой» он и вовсе оформил ассистентский пента-трик в матче, поучаствовав во всех голах своей команды.

«Он трезво понимает, что в детстве совершил большую ошибку и попал в скандал. Мы это не обсуждаем — мы играем в хоккей, как игрок он делает многое для побед нашей команды. Это качественный молодой хоккеист, все заслуживают второй шанс, и он приехал доказать, что он нормальный человек. Я могу сказать, что он коммуникабельный парень, никаких заскоков от него не наблюдаю. За три года он пропустил два сезона, и я думаю, что он вернет былые кондиции и после этого может поехать дальше — у него есть большое будущее, я считаю», — рассказывал про Миллера в интервью «Чемпионату» российский голкипер «Липтовски Микулаша» Алексей Красиков.

«Он особенный хоккеист, нам даже не приходится об этом говорить. Если бы не случилось то, что случилось с ним в четырнадцать лет, он бы сегодня играл в НХЛ, и я думаю, за огромные деньги», — расхваливал своего игрока главный тренер команды Юрай Фейт.

Фото из соцсетей Митчелла Миллера

В конце сентября руководство «Микулаша» уверяло журналистов, что не собирается отпускать Миллера в другой чемпионат до истечения контракта. Только слабо верилось, что небольшой провинциальный клуб сумеет удержать его при наличии интереса из КХЛ, где он мог бы надолго стать настоящей звездой и получить принципиально иные деньги.

Теперь американец едет за 10 миллионов усиливать большинство «Ак Барса». Сильные стороны ярко выраженного атакующего защитника предельно понятны. Он классно играет с шайбой, обладает хорошим катанием, уверенно чувствует себя на синей линии и прекрасно разгоняет атаки. Большие проблемы у него лишь непосредственно с игрой в обороне. Наверняка в Казани об этом прекрасно знают и уже ищут для нового легионера партнера, который будет страховать талантливого пакмувера и подчищать косяки в своей зоне.

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Только далеко не факт, что Миллер после нескольких классных месяцев в провинциальном городке, где на него не было никакого давления, с ходу впишется в состав одного из главных претендентов на Кубок Гагарина. А еще нынешнюю статистику Миллера нужно делить надвое. Как минимум потому, что Экстралига находится примерно на одном уровне с ВХЛ. С другой стороны, именно там генменеджер «Витязя» Игорь Варицкий нашел бриллиант в лице канадца Джереми Роя и заставил коллег обратить внимание на не самый очевидный рынок. Как бы то ни было, других вариантов для усиления у казанцев нет и не предвидится.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Ак Барс
Митчелл Миллер
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