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«Ак Барс» поднял свитер Чупина под своды арены перед матчем с «Северсталью»

17:56
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В Казани под своды местной хоккейной арены был поднят свитер бывшего нападающего «Ак Барса» Алексея Чупина.

Он защищал цвета команды на протяжении 12 сезонов, сыграв в общей сложности в 541 матче и забросив более 150 шайб.

Его снайперский рекорд для казанского клуба в чемпионатах страны был побит только Алексеем Морозовым и Данисом Зариповым.

В составе «Ак Барса» Чупин стал чемпионом России в сезонах-1997/98 и 2005/06 (в плей-офф не играл), в сезонах-1999/00 и 2001/02 выигрывал серебряные медали.

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Иван Шитик все материалы автора
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