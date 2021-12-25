«Ак Барс» поднял свитер Чупина под своды арены перед матчем с «Северсталью»
17:56
В Казани под своды местной хоккейной арены был поднят свитер бывшего нападающего «Ак Барса» Алексея Чупина.
Он защищал цвета команды на протяжении 12 сезонов, сыграв в общей сложности в 541 матче и забросив более 150 шайб.
Его снайперский рекорд для казанского клуба в чемпионатах страны был побит только Алексеем Морозовым и Данисом Зариповым.
В составе «Ак Барса» Чупин стал чемпионом России в сезонах-1997/98 и 2005/06 (в плей-офф не играл), в сезонах-1999/00 и 2001/02 выигрывал серебряные медали.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю