«Ак Барс» поднял свитер Чупина под своды арены перед матчем с «Северсталью»

В Казани под своды местной хоккейной арены был поднят свитер бывшего нападающего «Ак Барса» Алексея Чупина.

На арене снова зазвучало легендарное «Чупа, Чупа, Чупа». Ничего трогательнее вы сегодня не увидите — мы чествуем Алексея Чупина pic.twitter.com/iUUHKRqfuT — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 25, 2021

Он защищал цвета команды на протяжении 12 сезонов, сыграв в общей сложности в 541 матче и забросив более 150 шайб.

Его снайперский рекорд для казанского клуба в чемпионатах страны был побит только Алексеем Морозовым и Данисом Зариповым.

В составе «Ак Барса» Чупин стал чемпионом России в сезонах-1997/98 и 2005/06 (в плей-офф не играл), в сезонах-1999/00 и 2001/02 выигрывал серебряные медали.