Нападающий «Сибири» Шаров: «Имели много моментов, даже больше, чем СКА, но не хватило мастерства»
17:38
Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал поражение команды от СКА (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Проиграли, но имели много хороших моментов. Даже больше, чем соперник, — приводит слова Шарова сайт КХЛ. — Но мастерство сказывается, немного не хватило для победы. Когда отыгрывались — больше рисковали, от этого возникало преимущество. Уверенность в Сятери позволила нам не расклеиться после первой шайбы. Победа в Питере над СКА тоже добавляла уверенности. На лавке пытались друг друга успокаивать. Эмоций сейчас не осталось, но у нас есть завтра, чтобы накопить их на матч с «Салаватом Юлаевым».
«Сибирь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 42 матчах.
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