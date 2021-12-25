Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Нападающий «Сибири» Шаров: «Имели много моментов, даже больше, чем СКА, но не хватило мастерства»

17:38
Теги:

Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал поражение команды от СКА (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Проиграли, но имели много хороших моментов. Даже больше, чем соперник, — приводит слова Шарова сайт КХЛ. — Но мастерство сказывается, немного не хватило для победы. Когда отыгрывались — больше рисковали, от этого возникало преимущество. Уверенность в Сятери позволила нам не расклеиться после первой шайбы. Победа в Питере над СКА тоже добавляла уверенности. На лавке пытались друг друга успокаивать. Эмоций сейчас не осталось, но у нас есть завтра, чтобы накопить их на матч с «Салаватом Юлаевым».

«Сибирь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 42 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/25/495108.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Что приготовить на Новый год-2022
В ВОЗ сообщили об иммунитете к COVID-19 у Санта-Клауса
1
1
Реклама