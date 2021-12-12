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«Ак Барс» поднимет свитер Балмина под своды домашней арены

15:56
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«Ак Барс» 12 декабря проведет торжественную церемонию. Под своды «Татнефть Арены» будет поднят свитер бывшего защитника казанского клуба Дмитрия Балмина.

Он защищал цвета команды на протяжении 16 сезонов, сыграв в общей сложности в 755 матчах.

В составе «Ак Барса» Балмин стал чемпионом России в сезоне-1997/98, в сезонах-1999/00 и 2001/02 выигрывал серебряные медали.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21641

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Иван Шитик все материалы автора
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