«Ак Барс» поднимет свитер Балмина под своды домашней арены
15:56
«Ак Барс» 12 декабря проведет торжественную церемонию. Под своды «Татнефть Арены» будет поднят свитер бывшего защитника казанского клуба Дмитрия Балмина.
Он защищал цвета команды на протяжении 16 сезонов, сыграв в общей сложности в 755 матчах.
В составе «Ак Барса» Балмин стал чемпионом России в сезоне-1997/98, в сезонах-1999/00 и 2001/02 выигрывал серебряные медали.
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