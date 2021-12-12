«Ак Барс» поднимет свитер Балмина под своды домашней арены

«Ак Барс» 12 декабря проведет торжественную церемонию. Под своды «Татнефть Арены» будет поднят свитер бывшего защитника казанского клуба Дмитрия Балмина.

Он защищал цвета команды на протяжении 16 сезонов, сыграв в общей сложности в 755 матчах.

В составе «Ак Барса» Балмин стал чемпионом России в сезоне-1997/98, в сезонах-1999/00 и 2001/02 выигрывал серебряные медали.