«Ак Барс» обыграл «Амур»

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Амур» (3:1). «Тигры» не могут победить в Казани почти 6 лет — с 26 ноября 2013-го.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Кормье — 6 (Юдин, Ожиганов), 5:33 — 1:0. Педан — 4 (Ли, Журавлев), 10:15 — 2:0. Рассказов — 2 (бол., Йордан, Г. Зогорна), 20:17 — 2:1. Глухов — 2 (Фисенко, Кара), 33:47 — 3:1.

Вратари: Рейдеборн — Лангхамер.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (16+10+12) — 23 (3+11+9).

Судьи: Спирин, Цыплаков.

28 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 6391 зритель.

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