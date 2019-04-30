Вратарь Александр Шарыченков, защитники Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Андрей Марков, нападающие Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Федор Малыхин покидают "Ак Барс", информирует официальный сайт казанцев.
В прошлом сезоне "Ак Барс" в 1/8 финала Кубка Гагарина в четырех матчах уступил "Авангарду". По окончании сезона главный тренер Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе из команды. По данным "СЭ", казанцев должен возглавить Дмитрий Квартальнов.
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Александр Шарыченков, Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Андрей Марков, Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Фёдор Малыхин покидают "Ак Барс"⚡️
Мы желаем всем удачи в дальнейшей карьере и благодарим за игру и эмоции, которые хоккеисты дарили всем болельщикам "Ак Барса"! 👏 pic.twitter.com/u0OlFLcy5I
– ХК Ак Барс (@hcakbars) 30 апреля 2019 г.
Александр Шарыченков, Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Андрей Марков, Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Фёдор Малыхин покидают "Ак Барс"⚡️
Мы желаем всем удачи в дальнейшей карьере и благодарим за игру и эмоции, которые хоккеисты дарили всем болельщикам "Ак Барса"! 👏 pic.twitter.com/u0OlFLcy5I