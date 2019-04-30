Александр Шарыченков, Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Андрей Марков, Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Фёдор Малыхин покидают "Ак Барс"⚡️

Мы желаем всем удачи в дальнейшей карьере и благодарим за игру и эмоции, которые хоккеисты дарили всем болельщикам "Ак Барса"! 👏 pic.twitter.com/u0OlFLcy5I