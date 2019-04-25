Как стало известно "СЭ", "Ак Барс" окончательно договорился с Дмитрием Квартальновым о его назначении на пост главного тренера. Казанский клуб объявит об этой новости в ближайшую неделю. До 30 апреля действует контракт Квартальнова с "Локомотивом".

Напомним, что ранее с поста главного тренера команды ушел Зинэтула Билялетдинов, который возглавлял "Ак Барс" с 2004 по 2011 год, а также с 2014-го по 2019-й. Специалист трижды приводил казанскую команду к победе в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). Помимо этого, под его руководством "Ак Барс" выиграл чемпионат России в 2006 году и Кубок европейских чемпионов в 2007 году.