"Ак Барс" сделал квалификационные предложения восьми игрокам клубной системы, чьи контракты заканчиваются 30 апреля.

Как информирует клубная пресс-служба, предложения получили Никита Лямкин, Владимир Ткачев, Владислав Подъяпольский, Роман Манухов, Станислав Галиев, а также хоккеисты "Барса" Артем Галимов, Радель Фазлеев и Максим Марушев.

В сезоне-2018/19 Лямкин провел 36 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. Подъяпольский сыграл 39 встреч – 79 пропущенных шайб, 92,3 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,26. На счету Ткачева – 62 матча за сезон и 22 (11+11) очка. Манухов выходил на лед в 20 матчах, забросил 1 шайбу и сделал 5 результативных передач. У Галиева – 63 матча, в которых форвард набрал 22 (10+12) очка.

Галимов в этом сезоне стал третьим бомбардиром "Барса" − 24 (9+15) очка в 40 матчах – и лучшим игроком команды по показателю полезности (+14). Марушев – второй снайпер "Барса": 14 заброшенных шайб и 8 передач в 36 матчах. Фазлеев сыграл 15 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.

Квалификационное предложение – это способ закрепления приоритетного права на заключение нового контракта с хоккеистом. В случае если клуб не сделает квалификационное предложение игроку до 30 апреля, хоккеист получит статус неограниченно свободного агента. До 31 мая хоккеист может получить предложение от другого клуба КХЛ или согласиться на условия действующего клуба.