Московское «Динамо» обыграло «Сочи» и продлило беспроигрышную серию до шести матчей

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

За московский клуб забили Андрей Никонов, Никита Буруянов, оформивший дубль, Илья Каблуков и Кирилл Готовец. В составе сочинской команды отметились Матвей Мичков, Кирилл Петьков и Артем Федоров.

Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию до шести матчей и занимает пятое место на «Западе» (59 очков). «Сочи» идет на 11-й строчке с 18 очками в 44 матчах.

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«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Москва) — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Петьков — 8 (Точицкий, Завгородний), 0:42 — 1:0. Никонов — 2 (Ефремов), 8:11 — 1:1. Буруянов — 3 (Рашевский, Менелл), 17:44 — 1:2. Мичков — 2 (Морроу, Федоров), 25:34 — 2:2. Буруянов — 4 (Миронов), 32:33 — 2:3. Каблуков — 5 (Менелл, Муранов), 40:10 — 2:4. Федоров — 2 (Александров), 58:48 — 3:4. Готовец — 4 (п.в.), 59:24 — 3:5.

Вратари: Плешков (Бердин, 40:10, 57:38 — 58:48, 59:08 — 59:24) — К. Л. Волков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 24 (11+3+10) — 45 (17+13+15).

Судьи: Бирин, Гофман.

30 декабря. Сочи. ДС Большой. 4224 зрителя.