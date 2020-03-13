«Ак Барс» и «Барыс» проведут домашние матчи без зрителей
18:27
«Ак Барс» и «Барыс» проведут домашние матчи плей-офф (против «Салавата Юлаева» и «Сибири» соответственно) без зрителей, информирует пресс-служба КХЛ.
Такое решение было принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
Первые матчи серии состоятся 17 и 19 марта.
«Ак Барс» и «Барыс» проведут домашние матчи плей-офф (против «Салавата Юлаева» и «Сибири» соответственно) без зрителей. #КубокГагарина pic.twitter.com/XWam9BBW0B— КХЛ (@khl) March 13, 2020
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020