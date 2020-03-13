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«Ак Барс» и «Барыс» проведут домашние матчи без зрителей

18:27

«Ак Барс» и «Барыс» проведут домашние матчи плей-офф (против «Салавата Юлаева» и «Сибири» соответственно) без зрителей, информирует пресс-служба КХЛ.

Такое решение было принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Первые матчи серии состоятся 17 и 19 марта.

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