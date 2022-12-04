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Сегодня, 19:14

«Ак Барс» в первом матче после увольнения Знарка обыграл московское «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ак Барс» — «Динамо» Москва — 3:2 ОТ.
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» в овертайме обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе казанской команды голы забили Дмитрий Воронков и Вячеслав Войнов. За московскую команду отметились Иван Муранов и Андрей Миронов.

Победная шайба в овертайме на счету Станислава Галиева.

«Ак Барс» выиграл в первом матче после увольнения Олега Знарка. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Востока с 40 очками в 37 играх. «Динамо» находится на пятой строчке Запада, набрав 46 очков в 38 матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Воронков — 7 (бол., Галиев, Войнов), 41:35 — 1:0. Муранов — 7 (мен.), 46:54 — 1:1. Миронов — 4 (бол., Каблуков, Джиошвили), 55:07 — 1:2. Войнов — 6 (бол., Шипачев), 59:07 — 2:2. Галиев — 8 (Шипачев), 60:49 — 3:2.

Вратари: Мифтахов — Коновалов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (4+6+17+2) — 25 (6+12+7+0).

Судьи: Васильев, Ромасько.

4 декабря. Казань. Татнефть-Арена. 6676 зрителей.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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4.12 13:30
Сибирь – Торпедо
 3 : 2 ОТ
4.12 14:00
Авангард – Трактор
 5 : 1
4.12 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 2 : 1
4.12 14:00
Витязь – Спартак
 1 : 4
4.12 15:00
Металлург – Автомобилист
 1 : 2
4.12 17:00
Ак Барс – Динамо М
 3 : 2 ОТ
4.12 17:00
Куньлунь – СКА
 - : -
4.12 17:00
Нефтехимик – Локомотив
 - : -
4.12 17:00
Сочи – ЦСКА
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