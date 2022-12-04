ЦСКА на выезде обыграл «Сочи»
ЦСКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу армейцев.
В составе московской команды отметились Андрей Светлаков, оформивший дубль, Тахир Мингачев и Михаил Григоренко.
У «Сочи» шайбы забросили Брэндон Гормли и Дмитрий Завгородний.
ЦСКА идет на второй строчке в таблице Запада, имея в активе 53 очка. Клуб из Сочи занимает последнее место (16 очков).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» — ЦСКА (Москва) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Светлаков — 6, 18:39 — 0:1. Гормли — 1 (бол., Точицкий), 20:36 — 1:1. Завгородний — 8 (Точицкий), 25:35 — 2:1. Мингачев — 6 (Гуськов, Панкратов), 35:59 — 2:2. Светлаков — 7 (Нестеров, Соркин), 56:31 — 2:3. Григоренко — 10 (Окулов, Сергеев), 59:14 — 2:4.
Вратари: Третьяк — Рейдеборн.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (9+14+5) — 35 (8+8+19).
Судьи: Наумов, Щенев.
4 декабря. Сочи. ДС Большой. 4654 зрителя.
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|25
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|5
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|55
|2
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|52
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|18
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|37
|17
|20
|40
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|39
|16
|23
|35
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Трактор
|39
|14
|25
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|4.12
|13:30
|
Сибирь – Торпедо
|3 : 2 ОТ
|4.12
|14:00
|
Авангард – Трактор
|5 : 1
|4.12
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 1
|4.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|1 : 4
|4.12
|15:00
|
Металлург – Автомобилист
|1 : 2
|4.12
|17:00
|
Ак Барс – Динамо М
|3 : 2 ОТ
|4.12
|17:00
|
Куньлунь – СКА
|- : -
|4.12
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -
|4.12
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 4