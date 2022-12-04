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Сегодня, 19:08

ЦСКА на выезде обыграл «Сочи»

Алина Савинова
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ЦСКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу армейцев.

В составе московской команды отметились Андрей Светлаков, оформивший дубль, Тахир Мингачев и Михаил Григоренко.

У «Сочи» шайбы забросили Брэндон Гормли и Дмитрий Завгородний.

ЦСКА идет на второй строчке в таблице Запада, имея в активе 53 очка. Клуб из Сочи занимает последнее место (16 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — ЦСКА (Москва) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Светлаков — 6, 18:39 — 0:1. Гормли — 1 (бол., Точицкий), 20:36 — 1:1. Завгородний — 8 (Точицкий), 25:35 — 2:1. Мингачев — 6 (Гуськов, Панкратов), 35:59 — 2:2. Светлаков — 7 (Нестеров, Соркин), 56:31 — 2:3. Григоренко — 10 (Окулов, Сергеев), 59:14 — 2:4.

Вратари: Третьяк — Рейдеборн.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (9+14+5) — 35 (8+8+19).

Судьи: Наумов, Щенев.

4 декабря. Сочи. ДС Большой. 4654 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
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6 Спартак 39 20 19 45
7 Динамо Мн 38 17 21 42
8 Витязь 38 16 22 40
9 Северсталь 38 13 25 35
10 Куньлунь 38 13 25 29
11 Сочи 36 5 31 16
Восточная конференция И В П О
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3 Сибирь 40 24 16 51
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5 Авангард 37 21 16 45
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4.12 13:30
Сибирь – Торпедо
 3 : 2 ОТ
4.12 14:00
Авангард – Трактор
 5 : 1
4.12 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 2 : 1
4.12 14:00
Витязь – Спартак
 1 : 4
4.12 15:00
Металлург – Автомобилист
 1 : 2
4.12 17:00
Ак Барс – Динамо М
 3 : 2 ОТ
4.12 17:00
Куньлунь – СКА
 - : -
4.12 17:00
Нефтехимик – Локомотив
 - : -
4.12 17:00
Сочи – ЦСКА
 2 : 4
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