«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
«Ак Барс» на своем льду обыграл «Адмирал» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ — 3:2.
В составе казанского клуба отличились Александр Радулов, Станислав Галиев и Никита Лямкин.
За «Адмирал» шайбы забросили Либор Шулак и Николай Елисеев.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 18 марта Казани.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Первый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Голы: Радулов — 5 (Галиев, Кагарлицкий), 10:02 — 1:0. Галиев — 5 (Шипачев, Войнов), 19:03 — 2:0. Шулак — 1 (бол., Криштоф), 22:34 — 2:1. Елисеев — 1 (Гутик, Червены), 29:32 — 2:2. Лямкин — 1 (бол., Петров), 47:08 — 3:2.
Вратари: Билялов — Серебряков (58:44).
Штраф: 8 — 14. Броски: 36 (14+15+7) — 37 (8+10+19).
Судьи: Гашилов, Гофман.
16 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8510 зрителей.
Счет в серии: 1-0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|16.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|2 : 1 ОТ
|16.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|3 : 2