Агент Пилко: «Спунеру предлагали в России в два раза больше денег, но он вернулся в Минск»

Хоккейный агент Алеша Пилко в интервью «СЭ» прокомментировал ход переговоров своих клиентов с минским «Динамо».

— Стоит ли кого-то из ваших игроков ждать в Минске?

— Обязательно. Работаем очень серьезно. Сейчас есть игроки, готовые туда ехать, но они там не нужны. Рынок в этом году не такой, как был раньше. Следует ждать игроков, которые уже выступали в КХЛ и все здесь знают. И если до этого от какого-то хоккеиста отказывались, говоря, что он по определенным причинам не подходит, то теперь надо поменять свою точку зрения.

— Спунер хотел вернуться именно в «Динамо»?

— Ему предлагали в два раза больше денег в России, но он женился и решил вернуться туда, где ему нравится. У этого парня в финансовом плане все хорошо. Он играет в хоккей просто потому, что очень это дело любит.