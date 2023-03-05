Агент Пилко рассказал, как продвигаются переговоры с «Магниткой» по контрактам Паскуале, Майе и Лайпсика
Агент хоккеистов «Металлурга» Брендана Лайпсика, Эдди Паскуале и Филиппа Майе Алеша Пилко в интервью «СЭ» рассказал о том, останутся ли его клиенты в магнитогорском клубе.
— Начинали ли переговоры с «Магниткой» по Майе, Лайпсику и Паскуале?
— Нет, им надо играть в хоккей и заниматься именно этим. То, что они получат свое, я не сомневаюсь. В прошлом году Майе и Лайпсик были лучшими бомбардирами в плей-офф. Будем говорить с «Магниткой» после него. Не забывайте, что в следующем году лимит будет только три иностранца. Для средних игроков ситуация становится хуже. На топов же всегда будет спрос.
— Почему Лайпсик выглядит сейчас так серо по сравнению с прошлым сезоном?
— Посмотрим на него в плей-офф. У него летом была сложная травма, после которой он долго приходил в себя. Такие сезоны бывают. Но то, что он мастер, тут вообще не может быть дилеммы. У него впереди еще много хоккея в России.
— Соответствует ли действительности информация, что Паскуале просит 100 миллионов по новому контракту?
— Цена на Паскуале, как и на каждого другого игрока, формируется исходя из того, сколько и кто готов за него заплатить. То, что хотим мы, — это одно. То, что хотят руководители, — это другое. Все будет зависеть от рынка.
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|41
|27
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|2
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|29
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|31
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|68
|35
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|83
|6
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|68
|38
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|7
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|68
|33
|35
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|33
|35
|72
|9
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|68
|31
|37
|72
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|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
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|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
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Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|5.03
|10:00
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Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|5.03
|17:00
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|5.03
|17:00
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|5.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -