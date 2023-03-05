Агент Пилко — о рынке иностранных вратарей: «Пока не нашел тех, кто будет делать разницу в КХЛ»

Словенский агент Алеша Пилко в интервью «СЭ» рассказал о том, стоит ли ждать появления новых вратарей на рынке легионеров этой весной.

— Появились ли сейчас на рынке вратари, которые готовы ехать в КХЛ?

— Я не нашел тех, в ком был бы уверен, что они будут делать разницу. На данный момент мои клиенты среди вратарей — Эдди Паскуале, Юхан Матссон и Адам Рейдеборн. Мне еще нужно обсудить с ними их будущее. Пока мне хватает чем заняться.