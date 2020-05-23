Агент Александр Черных высказался о публикации зарплат хоккеистов «Авангарда», которые вчера появились в Telegram-канале «Хоккей! ОК!»

— Суммы контрактов хоккеистов нашего агентства в этой статье не соответствуют действительности и прилично завышены, — отметил в интервью «СЭ» Черных. Возможно, именно поэтому многие игроки против того, чтобы в СМИ публиковали их зарплаты. Если уж суммы открывают, нужно писать реальные цифры и не вводить людей в заблуждение.

Клиентами агентства Winners, в котором работает Черных, являются следующие хоккеисты «Авангарда» — голкипер Игорь Бобков, защитник Максим Чудинов, а также нападающие Александр Хохлачев, Денис Зернов, Семен Кошелев и Алексей Потапов.

Источник: «Авангард» пока не укладывается в новый потолок зарплат КХЛ