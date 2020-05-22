Источник: «Авангард» пока не укладывается в новый потолок зарплат КХЛ
Стали известны суммы контрактов игроков «Авангарда». Самым высокооплачиваемым хоккеистом омичей стал нападающий Свен Андригетто, который получает 90 миллионов рублей в год, сообщает Telegram-канал «Хоккей? Окей!»
Отметим, что «Авангард» пока не помещается в потолок зарплат, превышая его на 139 миллионов рублей.
1. Андригетто Свен — 90 000 000 руб.
2. Бек Тейлор — 70 000 000 руб.
3. Бобков Игорь — 50 000 000 руб.
4. Гарипов Эмиль — 25 000 000 руб.
5. Готовец Кирилл — 25 000 000 руб.
6. Грачев Евгений — 27 000 000 руб.
7. Дедунов Павел — 35 000 000 руб.
8. Емелин Алексей — 60 000 000 руб.
9. Зернов Денис — 60 000 000 руб.
10. Кошелев Семен — 34 000 000 руб.
11. Манукян Артем — 15 000 000 руб.
12. Манухов Роман — 35 000 000 руб.
13. Минеев Максим — 10 000 000 руб.
14. Найт Корбэн — 65 000 000 руб.
15. Покка Вилле — 40 000 000 руб.
16. Потапов Алексей — 50 000 000 руб.
17. Ручкин Семен — 11 000 000 руб.
18. Семенов Кирилл — 50 000 000 руб.
19. Стась Андрей — 27 000 000 руб.
20. Толчинский Сергей — 50 000 000 руб.
21. Хохлачев Александр — 70 000 000 руб.
22. Чудинов Максим — 50 000 000 руб.
23. Шарипзянов Дамир — 35 000 000 руб.
24. Шумаков Сергей — 55 000 000 руб.