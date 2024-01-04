Агент Атанасова надеется, что хоккеист «Торпедо» избежит серьезной травмы

Кирилл Князев, агент нападающего «Торпедо» Василия Атанасова, выразил надежду, что хоккеист может избежать серьезного повреждения.

21-летний форвард не смог завершить матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2): после столкновения с соперником в первом периоде он упал на лед, подвернув ногу.

«Первое обследование было сделано. Пока четкой картины по его итогам нет, но мы надеемся, что все обойдется», — приводит ТАСС слова Князева.

В середине декабря Атанасов получил сотрясение мозга в матче за команду «Россия 25» на Кубке Первого канала. Нападающий является вторым бомбардиром «Торпедо» в сезоне, набрав 39 очков (19+20).