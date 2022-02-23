«Он твердо намерен вернуться в профессиональный хоккей». Агент Амирова рассказал о состоянии здоровья игрока

Агент Дэн Мильштейн, который представляет интересы нападающего «Салавата Юлаева» и проспекта «Торонто» Родиона Амирова, рассказал о состоянии здоровья игрока. Ранее стало известно, что у 20-летнего хоккеиста обнаружена опухоль мозга.

«Сегодня организация «Торонто» объявила о том, что у Родиона Аирова диагностирована опухоль мозга.

Прежде всего мы хотели бы поблагодарить клуб «Торонто» и команду КХЛ «Салават Юлаев» за невероятную поддержку.

В данный момент Родион Амиров вместе со своей семьей находится в Германии, где проходит лечение. Он выходит на лед три раза в неделю и каждый день тренируется в зале. У Родиона боевой настрой, и он твердо намерен вернуться в профессиональный хоккей", — говорится в заявлении в Twitter.