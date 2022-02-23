Родион Амиров: «Хочу сохранять позитивный настрой»

Российский хоккеист Родион Амиров, у которого была диагностирована опухоль мозга, рассказал о своем состоянии.

«Хочу сохранять позитивный настрой. И хочу, чтобы его сохраняли окружающие.

В мире хватает людей, которые столкнулись с болезнями. И я хочу стать примером того, что всегда есть надежда.

Живу нормальной жизнью. Продолжаю тренировки, хожу в зал. Врачи поддерживают мое занятие спортом. Продолжаю активно работать, просто пока делаю это индивидуально.

Моя вера в Бога дает мне сил и уверенности в том, что я все преодолею. Никогда нельзя сдаваться. Ты можешь преодолеть все препятствия, которые тебе даны на жизненном пути. Нужно всегда сохранять позитивный настрой», — цитирует Амирова Sportsnet.

Амиров получил травму в предсезонном матче. После ряда обследований и врачей возникло подозрение на опухоль. Окончательный диагноз подтвердился 28 января.

20-летний Амиров выступает в КХЛ за «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играл с 3 января.

«Торонто» выбрал россиянина на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.