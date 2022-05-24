«Адмирал» взял в аренду на один сезон у «Локомотива» Михаила Беляева

«Адмирал» взял в аренду на один сезон у ярославского «Локомотива» Михаила Беляева, сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

24-летний нападающий всю карьеру провел в стане «железнодорожников». Также привлекался в клубы ВХЛ «Лада» (2018/2019) и «Буран» (2019/2020 и 2020/2021).

Всего в КХЛ сыграл 109 матчей и заработал 24 очка (13+11) при показателе полезности «+5». В ВХЛ сыграл 40 матчей и набрал 16 очков (7+9) при показателе полезности «-6».