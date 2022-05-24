«Автомобилист» подписал контракт с новым вратарем

«Автомобилист» подписал двусторонний контракт с Владиславом Окоряком. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт КХЛ.

В сезоне-2021/2022 22-летний вратарь провел 18 матчей за ЦСК ВВС в Высшей хоккейной лиге.

Окоряк является воспитанником самарского хоккея, позже он стал игроком системы ярославского «Локомотива».